Курский губернатор Старовойт сообщил о новом обстреле области

Вооруженные сил Украины (ВСУ) снова атаковали Курскую область. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Роман Старовойт в Telegram.

«Село Горналь Суджанского района было обстреляно сегодня днем со стороны Украины. К счастью, никто из жителей не пострадал», — написал он.

По его словам, повреждения получило одно домовладение. Помимо того, сгорел один сарай. На место обстрела прибыли сотрудники оперативных служб, добавил глава области.

ВСУ 29 марта уже обстреливали Курскую область. Так, по словам губернатора, под атаку попала деревня Внезапное в Кореневском районе. Тогда Старовойт отметил, что в центре населенного пункта насчитали семь прилетов.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.