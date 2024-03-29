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16:21, 29 марта 2024Россия

ВСУ снова атаковали Курскую область

Курский губернатор Старовойт сообщил о новом обстреле области

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Вооруженные сил Украины (ВСУ) снова атаковали Курскую область. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Роман Старовойт в Telegram.

«Село Горналь Суджанского района было обстреляно сегодня днем со стороны Украины. К счастью, никто из жителей не пострадал», — написал он.

По его словам, повреждения получило одно домовладение. Помимо того, сгорел один сарай. На место обстрела прибыли сотрудники оперативных служб, добавил глава области.

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ВСУ 29 марта уже обстреливали Курскую область. Так, по словам губернатора, под атаку попала деревня Внезапное в Кореневском районе. Тогда Старовойт отметил, что в центре населенного пункта насчитали семь прилетов.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Никита Абрамов
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