Захарова заявила об отсутствии реакции СЕ на теракт в «Крокусе»

Захарова обвинила Совет Европы в отсутствии реакции на теракт в «Крокусе»

Руководство Совета Европы (СЕ) не высказало официальную позицию по теракту в «Крокус Сити Холле», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом пишет РИА Новости.

По словам дипломата, в момент теракта главы СЕ находились в Киеве и, вероятно, побоялись «расстроить принимающую сторону». Она напомнила, что многие мировые лидеры и международные организации осудили теракт, выразили соболезнования и поддержку народу России. Представитель МИД РФ заявила об отсутствии реакции СЕ на события в «Крокусе».

«На фоне проявленной международным сообществом солидарности обратили внимание на показательно циничное безразличие руководителей Совета Европы», — обвинила Захарова.

22 марта вооруженные люди открыли огонь по посетителям «Крокус Сити Холла», а затем подожгли здание.