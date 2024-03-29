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07:30, 29 марта 2024Мир

Захарова заявила об отсутствии реакции СЕ на теракт в «Крокусе»

Захарова обвинила Совет Европы в отсутствии реакции на теракт в «Крокусе»
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Sergey Bulkin / Global Look Press

Руководство Совета Европы (СЕ) не высказало официальную позицию по теракту в «Крокус Сити Холле», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом пишет РИА Новости.

По словам дипломата, в момент теракта главы СЕ находились в Киеве и, вероятно, побоялись «расстроить принимающую сторону». Она напомнила, что многие мировые лидеры и международные организации осудили теракт, выразили соболезнования и поддержку народу России. Представитель МИД РФ заявила об отсутствии реакции СЕ на события в «Крокусе».

«На фоне проявленной международным сообществом солидарности обратили внимание на показательно циничное безразличие руководителей Совета Европы», — обвинила Захарова.

22 марта вооруженные люди открыли огонь по посетителям «Крокус Сити Холла», а затем подожгли здание.

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      Марина Совина
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