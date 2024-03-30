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17:26, 30 марта 2024Мир

Армия Сербии подняла самолеты МиГ-29 из-за неопознанного летательного аппарата

В Сербии подняли МиГ-29 для перехвата неопознанного летательного аппарата

Фото: Dario Valjan / Reuters

Армия Сербии подняла дежурную пару самолетов МиГ-29 для перехвата неопознанного летательного аппарата. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны страны.

Уточняется, что инцидент произошел в субботу, 30 марта, в 10:39 по местному времени (12:39 мск). Неопознанный летательный аппарат обнаружили над городом Валево в 100 километрах от Белграда на высоте 5,5 тысячи метров. По данным источника, там находится крупнейшее сербское оборонное предприятие «Крушик».

В ведомстве добавили, что во время ведения истребителей к зоне перехвата цель пропала с радаров. Тем не менее МиГ-29 продолжили полет и начали поиск для подтверждения ситуации. После этого им приказали вернуться на аэродром, а остальные силы продолжили наблюдать за воздушным пространством.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна столкнулась с угрозой «жизненно важным национальным интересам». По словам политика, в течение последних дней он получил новости, о которых ему тяжело говорить.

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      Алина Черненко
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