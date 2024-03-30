Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:14, 30 марта 2024Бывший СССР

Минобороны показало борьбу российских пушек «Гиацинт-Б» с минометами ВСУ

МО: расчет пушек «Гиацинт-Б» уничтожил позиции ВСУ около Белгородской области

Расчеты буксируемых пушек «Гиацинт-Б» российской группировки войск «Запад» уничтожили позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном с Белгородской областью районе на территории Украины. Об этом сообщили в Минобороны.

На предоставленным военным ведомством видео видно, как бойцы заряжают 152-миллиметровое орудие и производят выстрел. Утверждается, что целью артиллеристов были минометные расчеты ВСУ, корректировка огня велась с помощью беспилотников.

В январе стало известно, что министр обороны Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа по производству и ремонту артиллерийских систем 2С19 «Мста-С», 2С3 «Акация», 2С4 «Тюльпан», 2С5 «Гиацинт» и 2С35 «Коалиция-СВ» на «Уралтрансмаше», который в шесть раз нарастил объем выпуска машин.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Захарова резко раскритиковала реакцию Пугачевой на теракт в «Крокусе». Что сказала певица?

      Турецкой авиакомпании запретили полеты в ЕС из-за России

      Минобороны показало борьбу российских пушек «Гиацинт-Б» с минометами ВСУ

      В Германии предрекли Украине отсутствие «хорошего конца» в конфликте

      Российские вертолеты поразили опорный пункт ВСУ

      Жители некоторых районов Одессы остались без света и воды

      Названы угрозы от вступившей в НАТО Финляндии для России

      В США выявили многомиллионный перерасход при выделении помощи Украине

      Советник Зеленского пожаловался на успехи Российской армии

      Военный эксперт заявил об угрозе парализации Севморпути из-за подводных дронов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше