МО: расчет пушек «Гиацинт-Б» уничтожил позиции ВСУ около Белгородской области

Расчеты буксируемых пушек «Гиацинт-Б» российской группировки войск «Запад» уничтожили позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном с Белгородской областью районе на территории Украины. Об этом сообщили в Минобороны.

На предоставленным военным ведомством видео видно, как бойцы заряжают 152-миллиметровое орудие и производят выстрел. Утверждается, что целью артиллеристов были минометные расчеты ВСУ, корректировка огня велась с помощью беспилотников.

В январе стало известно, что министр обороны Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа по производству и ремонту артиллерийских систем 2С19 «Мста-С», 2С3 «Акация», 2С4 «Тюльпан», 2С5 «Гиацинт» и 2С35 «Коалиция-СВ» на «Уралтрансмаше», который в шесть раз нарастил объем выпуска машин.