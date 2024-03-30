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23:58, 30 марта 2024Силовые структуры

МВД переобъявило в розыск оправдывающую терроризм россиянку

МВД России переобъявило в розыск оправдывающую терроризм активистку Мисик

Фото: Alexey Belkin / Business Online / Global Look Press

МВД России переобъявило в розыск активистку Ольгу Мисик, обвиняемую в оправдании терроризма за высказывание о гибели военкора Владлена Татарского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные базы розыска ведомства.

Какие именно уголовные статьи стали поводом для розыска, не уточняется.

21 марта суд в Москве суд заочно арестовал Ольгу Мисик по делу об оправдании терроризма. В случае задержания или экстрадиции ее отправят под стражу на два месяца.

В социальных сетях Мисик опубликовала пост, в котором оправдывала террористический акт Дарьи Треповой (внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в отношении военкора Владлена Татарского. После этого в отношении нее завели уголовное дело о публичном оправдании терроризма.

2 апреля 2023 года в петербургском кафе на творческом вечере был взорван военный корреспондент Владлен Татарский (Максим Фомин), еще 52 человека пострадали. Бомба была спрятана в статуэтке, которую военкору подарила Дарья Трепова, задержанная на следующий день.

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      Марина Совина
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