Forbes назвал главной проблемой Украины дружащих с Россией республиканцев США

На Западе назвали главной проблемой Украины не нехватку вооружения, а республиканцев США, «дружащих с Россией». Об этом сообщает издание Forbes.

«Нехватка гаубиц — не самая большая проблема украинского артиллерийского корпуса. Самая большая проблема — это дружественные России республиканцы в Палате представителей США, которые начали блокировать дальнейшую помощь Украине, начиная с октября», — говорится в источнике.

Авторы материала подчеркивают, что лишенные американских боеприпасов украинские военные начали выпускать всего две тысячи снарядов в день вместо десяти, как раньше. Кроме того, как пишет издание, за 25 месяцев были уничтожены 44 артиллерийских системы М777 и повреждены еще 38 орудий.

Ранее в отчете генерального инспектора Пентагона Роберта Сторча появилась информация, что военно-морские силы США трижды перерасходовали средства при выделении военной помощи Украине. Стало известно, что общая сумма составила почти 400 миллионов долларов.