В США выявили многомиллионный перерасход при выделении помощи Украине

Пентагон заявил о перерасходе в $400 млн при выделении помощи Украине от ВМС США

Военно-морские силы США трижды перерасходовали средства при выделении военной помощи Украине. Об этом говорится в отчете генерального инспектора Пентагона Роберта Сторча.

Уточняется, что общая сумма составила почти 400 миллионов долларов. В частности, в течение 2022 года перерасход составил 398,9 миллионов долларов. В Пентагоне заявили, что ВМС США должны принять меры, чтобы избежать чрезмерного исполнения обязательств в будущем.

Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон пообещал не медлить с предоставлением Киеву в качестве помощи десятков миллиардов долларов в апреле. При этом агентство Associated Press отмечало, что спикер сам сталкивается с дилеммами в Конгрессе. Его волнует вопрос, в каком виде Украине будет предоставлена поддержка: в виде займа или обычным грантом.