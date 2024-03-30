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05:29, 30 марта 2024Мир

В США выявили многомиллионный перерасход при выделении помощи Украине

Пентагон заявил о перерасходе в $400 млн при выделении помощи Украине от ВМС США

Фото: Hyungwon Kang / Reuters

Военно-морские силы США трижды перерасходовали средства при выделении военной помощи Украине. Об этом говорится в отчете генерального инспектора Пентагона Роберта Сторча.

Уточняется, что общая сумма составила почти 400 миллионов долларов. В частности, в течение 2022 года перерасход составил 398,9 миллионов долларов. В Пентагоне заявили, что ВМС США должны принять меры, чтобы избежать чрезмерного исполнения обязательств в будущем.

Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон пообещал не медлить с предоставлением Киеву в качестве помощи десятков миллиардов долларов в апреле. При этом агентство Associated Press отмечало, что спикер сам сталкивается с дилеммами в Конгрессе. Его волнует вопрос, в каком виде Украине будет предоставлена поддержка: в виде займа или обычным грантом.

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      Марина Совина
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