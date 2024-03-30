Раскрыта реакция Путина на подобные теракту в «Крокусе» трагедии

Песков: трагедии, подобные теракту в «Крокусе», Путин пропускает через себя

Президент России Владимир Путин пропускает через себя трагедии, подобные теракту в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

По словам Пескова, то, что переживает Путин, вряд ли кто-то когда-то узнает и поймет. «Если вы не увидите на его лице слез, это не значит, что ему не больно», — отметил пресс-секретарь.

Теракт в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье произошел вечером 22 марта. Группа вооруженных террористов проникла в здание и открыла прицельный огонь по людям, а также подожгла здание, заблокировав внутри посетителей. Исполнителями теракта оказались четверо уроженцев Таджикистана.