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22:26, 30 марта 2024Россия

Российские военные уничтожили еще один американский танк Abrams

Российские военные уничтожили еще один американский танк Abrams у Авдеевки

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Российские военные уничтожили еще один американский танк Abrams у Авдеевки. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Отмечается, что удар российского беспилотника «Ланцет» попал в M1A1SA Abrams в районе села Соловьево.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие уничтожили танк Abrams на авдеевском направлении. Военные также уничтожили две боевые машины пехоты, девять автомобилей и две американские гаубицы М777.

Впервые Abrams уничтожили в зоне специальной военной операции в конце февраля. Военные 15-й мотострелковой Александрийской бригады также вычислили M1A2 Abrams в селе Бердычи к северо-западу от Авдеевки.

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      Марина Совина
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