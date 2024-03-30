Стали известны потери ВСУ в технике и личном составе в боях под Авдеевкой

Минобороны заявило, что ВСУ потеряли за неделю под Авдеевкой 1,8 тысячи солдат

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшую неделю потеряли в боях под Авдеевкой почти две тысячи солдат, а также десятки машин и орудий. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале Минобороны России.

Как заявляют военные, в боях за Семеновку, Орловку, Тоненькое и Бердычи украинская армия лишилась еще 1,87 тысячи человек личного состава, 13 танков, 20 боевых бронированных машин и 50 автомобилей.

«В ходе контрбатарейной борьбы поражены 30 орудий полевой артиллерии, в том числе пять гаубиц М777 производства США, самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, САУ Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, а также боевая машина РСЗО "Град"», — уточнили в министерстве.

Ранее Минобороны отчиталось об уничтожении двух беспилотников самолетного типа, пытавшихся атаковать Белгородскую область днем в субботу, 30 марта.