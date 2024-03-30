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15:18, 30 марта 2024Россия

Минобороны сообщило еще об одном сбитом БПЛА над Белгородской областью

Минобороны России сообщило о втором сбитом БПЛА над Белгородской областью

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Еще один беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытался атаковать объекты на территории России. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале Минобороны России.

По данным министерства, беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа заметили над Белгородской областью около 14:20 по московскому времени, он был сбит.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен», — говорится в сообщении.

Согласно отчету военных, первый БПЛА самолетного типа попытался атаковать Белгородскую область около 14:00 по московскому времени. Разница между атаками составила 20 минут.

Ранее в ночь на 29 марта над Белгородской областью средствами ПВО были перехвачены 15 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire. Нападение со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Минобороны назвали попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ.

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      Алевтина Запольская
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