Стало известно о попытке Украины атаковать Белгородскую область БПЛА

Минобороны сообщило об уничтожении БПЛА над Белгородской областью

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Белгородскую область с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Сообщение об этом появилось в Telegram-канале Минобороны России.

Как стало известно из публикации министерства, атака была пресечена около 14:00 по московскому времени. Беспилотник самолетного типа пытался проникнуть на территорию региона.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен», — говорится в сообщении.

Ранее в ночь на 29 марта над Белгородской областью средствами ПВО были перехвачены 15 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire. Нападение со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Минобороны назвали попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ.

