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01:01, 30 марта 2024Силовые структуры

В Москве закончилось расследование фиктивной постановки мигрантов на учет

СК завершил расследование фиктивной постановки мигрантов на учет в Москве

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress

Главное следственное управление Следственного комитета России по городу Москве закончило расследование фиктивной постановки мигрантов на учет. Об этом столичное управление СК заявило в Telegram-канале.

Согласно имеющейся информации, в преступной деятельности были задействованы два организатора и десять участников. В период с 2019 по 2022 год они проводили фиктивную постановку на миграционный учет иностранцев через хостелы Москвы и Московской области. В отношении злоумышленников были возбуждены уголовные дела.

«В отдельное производство выделено уголовное дело в отношении четырех соучастников, которые объявлены в федеральный розыск», — говорится в сообщении.

Ранее в Республике Карелия 57-летняя жительница Шелтозеро напала на своего 35-летнего сына за критику ее бывшего любовника. Нападение случилось в сентябре 2023 года во время застолья матери и сына. В ходе тоста мужчина негативно отозвался о бывшем мужчине матери, что спровоцировало агрессию.

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      Маргарита Пименова
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