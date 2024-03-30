В Москве закончилось расследование фиктивной постановки мигрантов на учет

СК завершил расследование фиктивной постановки мигрантов на учет в Москве

Главное следственное управление Следственного комитета России по городу Москве закончило расследование фиктивной постановки мигрантов на учет. Об этом столичное управление СК заявило в Telegram-канале.

Согласно имеющейся информации, в преступной деятельности были задействованы два организатора и десять участников. В период с 2019 по 2022 год они проводили фиктивную постановку на миграционный учет иностранцев через хостелы Москвы и Московской области. В отношении злоумышленников были возбуждены уголовные дела.

«В отдельное производство выделено уголовное дело в отношении четырех соучастников, которые объявлены в федеральный розыск», — говорится в сообщении.

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