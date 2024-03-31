«Краснодар» сыграл вничью с «Локомотивом» в матче РПЛ

«Краснодар» на выезде сыграл вничью с «Локомотивом» в матче РПЛ

«Краснодар» на выезде сыграл вничью с московским «Локомотивом» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 31 марта, и завершилась со счетом 1:1. В первом тайме мяч в свои ворота забил форвард хозяев Тимур Сулейманов. Во втором тайме равенство восстановил Максим Глушенков.

Краснодар упустил возможность стать лидером РПЛ. Команда с 40 очками находится на втором месте. У «Локомотива» 33 очка, железнодорожники занимают пятую позицию.

«Локомотив» в следующем туре 7 апреля на выезде сыграет с «Ахматом». «Краснодар» днем раньше на чужом поле встретится с «Нижним Новгородом».