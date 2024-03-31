В Херсонской области отчитались за удары по позициям украинских военных

Сальдо: бойцы ВС РФ в течение недели срывали попытки ротации ВСУ под Херсоном

Военнослужащие Вооруженных сил России (ВС РФ) в течение недели поражая плавсредства противника срывали попытки ротации соединений Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Херсоном. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram.

«Также наши бойцы успешно выкуривали украинских боевиков из подвалов в Крынках, поражали плавсредства противника на реке Днепр, срывая попытки ротации и подвоза военных грузов», — говорится в сообщении.

Ранее Сальдо сообщил, что в пригороде города Херсон российские военные уничтожили здание, выполнявшее роль места дислокации сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ). Он добавил, что российские военные также поразили позиции противника в районах сел Ивановка, Михайловка, Гавриловка и Тягинка.