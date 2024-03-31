В Израиле задержали 16 человек на антиправительственных протестах

Ynet: в Израиле задержали 16 человек на антиправительственных протестах

В Израиле полиция арестовала 16 участников антиправительственной акции за нарушение общественного порядка. Об этом информирует портал Ynet.

Уточняется, что во время протестной акции в Тель-Авиве участники митинга начали блокировать движение по шоссе Аялон. Полицейские оттеснили демонстрантов, применяя «спецсредства по разгону беспорядков».

Ранее местные СМИ сообщили, что в столице в субботу, 30 марта, состоялись две акции протеста. В частности, одним из главных требований демонстрантов стало скорейшее возвращения удерживаемых в Газе заложников.

Ранее сообщалось, что непрямые переговоры между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС по установлению перемирия в Газе возобновятся в Каире 31 марта

Кроме того, 29 марта сообщалось, что Израиль согласился на новый этап переговоров с ХАМАС об освобождении заложников в Газе. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху провел обсуждение с руководством «Моссад» и Агентства безопасности страны по вопросу удерживаемых граждан.

