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16:27, 31 марта 2024Россия

В Томске начали искать подвозившую пассажира с автоматом машину

РИА Новости: полиция Томска ищет машину и размахивавшего автоматом пассажира

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Полиция Томска начала разыскивать автомобиль, из окна которого размахивали предметом, похожим на автомат. Об этом сообщает УМВД по Томской области, передает РИА Новости.

«Сотрудниками полиции выявлена видеозапись, на которой по городу Томску передвигается автомобиль, пассажир которого держит в руке предмет, конструктивно схожий с оружием», — отмечено в сообщении.

На данный момент полицейские проводят проверку. Они устанавливают личность водителя иномарки и его пассажира.

Ранее в Томске пенсионерка забыла в магазине пакет с более чем миллионом рублей. Сбережения ей вернули сотрудники томской полиции благодаря другой покупательнице, которая заметила оставленные деньги.

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      Дмитрий Попов
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