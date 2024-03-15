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07:17, 15 марта 2024Силовые структуры

Российская пенсионерка пошла за пирожными и забыла в магазине миллион рублей

В Томске пенсионерка забыла в магазине 1,4 млн рублей, деньги ей вернули

Фото: Alexander Legky / Global Look Press

В Томске 65-летняя местная жительница пошла в магазин за пирожными и забыла в нем пакет, в котором было более 1,4 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УМВД по региону.

Деньги обнаружила другая покупательница, которая и обратилась в полицию. Силовики приехали на вызов, изучили записи с камер видеонаблюдения и в течение суток установили личность владелицы миллиона рублей. Выяснилось, что пенсионерка сняла деньги в банке и по пути домой зашла в кондитерскую, где и оставила деньги.

Полиция вернула пожилой женщине забытые 1,4 миллиона рублей. Она поблагодарила правоохранителей и неравнодушную женщину, обнаружившую забытые сбережения.

Ранее житель США сорвал куш в лотерею и забыл выигрышный билет в магазине.

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