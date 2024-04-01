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15:30, 1 апреля 2024Интернет и СМИ

Бородина раскрыла закулисье «Дома-2»

Бородина заявила, что была народной ведущей «Дома-2» во время работы с Собчак

Кадр: Ляйсан Утяшева / YouTube

Экс-ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина заявила, что была «народной ведущей» во время работы в проекте вместе с журналисткой Ксенией Собчак. Закулисье передачи она раскрыла в YouTube-шоу «Дерзкая готовка».

Бородина рассказала, что начала работать в проекте, когда ведущей шоу была Собчак. «Собчак — это Собчак, там легенда не нужна была, там уже все было само, а на контрасте Ксении желательно было, чтобы была девочка из народа, то есть так и было сказано мне», — отметила телеведущая.

По ее словам, для поддержания образа «народной ведущей» авторы проекта поменяли ей фамилию с Амоевой на Бородину. «Было желательно, чтобы была девочка, которая работает "прорабом", и на фоне Ксении, которая одевается очень гламурно, посещает светское общество, и вся такая, нужна была девчонка, которая на стройке будет помогать участникам строить дом и в параллель душевно разговаривать», — объяснила она задумку авторов проекта.

О том, что Бородина ушла из реалити-шоу, стало известно в декабре 2023 года. Тогда телеведущая подчеркнула, что это решение далось ей очень нелегко, а также назвала «Дом-2» своим вторым домом.

Бородина работала в реалити-шоу с 2004 года. Программа выходила на ТНТ, а в 2021 году стала транслироваться на телеканале «Ю». В разное время с Бородиной проект вели Ольга Бузова, Ксения Собчак, Ольга Орлова, Давид Манукян, известный как Дава, и другие телеведущие.

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      Олег Давыдов
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