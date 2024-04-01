Франция заявила об ожидании четких сигналов России от Китая по Украине

Глава МИД Франции Сежурне: мы ожидаем от КНР четкого послания России по Украине

Париж ожидает от Китая четкого послания России по конфликту на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне на пресс-конференции с главой МИД КНР Ван И, сообщает ТАСС.

«Мы ожидаем, что Китай направит России очень четкие сигналы», — заявил Сежурне.

Глава французского внешнеполитического ведомства добавил, что «баланс сил должен быть благоприятным для Киева».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о преимуществах плана мирного урегулирования на Украине, предложенного Китаем в феврале 2023 года. Лавров отметил, что план КНР предполагает снятие односторонних антироссийских санкций, введенных до начала специальной военной операции.