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09:16, 1 апреля 2024Мир

Франция заявила об ожидании четких сигналов России от Китая по Украине

Глава МИД Франции Сежурне: мы ожидаем от КНР четкого послания России по Украине

Фото: Pedro Pardo / Reuters

Париж ожидает от Китая четкого послания России по конфликту на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне на пресс-конференции с главой МИД КНР Ван И, сообщает ТАСС.

«Мы ожидаем, что Китай направит России очень четкие сигналы», — заявил Сежурне.

Глава французского внешнеполитического ведомства добавил, что «баланс сил должен быть благоприятным для Киева».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о преимуществах плана мирного урегулирования на Украине, предложенного Китаем в феврале 2023 года. Лавров отметил, что план КНР предполагает снятие односторонних антироссийских санкций, введенных до начала специальной военной операции.

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      Елизавета Мытарева
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