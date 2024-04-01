Дипломат оценил заявления НАТО о готовности к конфликту с Россией

Гаврилов: слова НАТО о конфликте с Россией отвлекают от коррупции в Киеве

Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов прокомментировал заявления НАТО о готовности к конфликту с Россией. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению Гаврилова, слова НАТО о конфликте с Россией призваны отвлечь внимание жителей Европы от коррупции в Киеве. Он отметил, что управляемая из США верхушка Североатлантического альянса возводит новый «железный занавес» в ЕС.

«Но она должна понимать: отсидеться за спиной Вашингтона и Брюсселя не получится — каждому придется отвечать за намеренное ущемление безопасности нашей страны», — заключил дипломат.

Ранее председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр оценил возможность нападения России на государства блока. Сейчас признаки наличия у Москвы подобного плана отсутствуют, однако он призвал альянс «стать более готовым».