Дипломат оценил заявления НАТО о готовности к конфликту с Россией
Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов прокомментировал заявления НАТО о готовности к конфликту с Россией. Его слова приводит РИА Новости.
По мнению Гаврилова, слова НАТО о конфликте с Россией призваны отвлечь внимание жителей Европы от коррупции в Киеве. Он отметил, что управляемая из США верхушка Североатлантического альянса возводит новый «железный занавес» в ЕС.
«Но она должна понимать: отсидеться за спиной Вашингтона и Брюсселя не получится — каждому придется отвечать за намеренное ущемление безопасности нашей страны», — заключил дипломат.
Ранее председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр оценил возможность нападения России на государства блока. Сейчас признаки наличия у Москвы подобного плана отсутствуют, однако он призвал альянс «стать более готовым».