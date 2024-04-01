Изменение уровня жизни многодетных семей в России оценили

Институт экономики РАН: доля нуждающихся многодетных семей в России снизилась

С 2018 по 2022 год доля нуждающихся многодетных семей в России снизилась. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на результаты исследования старшего научного сотрудника Института экономики РАН Елены Гришиной.

Речь идет о многодетных семьях, испытывающих трудности с покупкой тех или иных благ из-за низких доходов. Доля тех, кто не может покупать каждому члену семьи две пары обуви по сезону, за четыре года снизилась с 40 до 25 процентов. В свою очередь, доля многодетных семей, которые не могут употреблять фрукты в любое время года, сократилась за этот период времени с 21 до 13 процентов.

Однако, несмотря на снижение доли подобных семей, их число в стране продолжает оставаться на относительно высокой уровне. Так, удельный вес домохозяйств, испытывающих более двух аналогичных лишений, упал с 58 до 48 процентов. По ряду направлений многие многодетные домохозяйства продолжают испытывать нужду, резюмировала автор исследования.

Ранее издание РБК со ссылкой на данные hh.ru сообщило, что почти половине (45 процентам) россиян в 2023 году перестало хватать зарплаты для удовлетворения основных потребностей. Лишь каждому пятому гражданину хватает оклада для того, чтобы покупать себе все необходимое.