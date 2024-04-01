Постпред России оценил слова Макрона о конфликте на Украине

Постпред РФ Гаврилов: слова Макрона говорят об успехе ВС России на Украине

Россия воспринимает слова французского президента Эммануэля Макрона как подтверждение успешных действий Вооруженных сил (ВС) РФ на Украине, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Об этом пишет РИА Новости.

Он прокомментировал провокационные заявления французского лидера. «Мы расцениваем их как подтверждение успешных действий российских войск и провала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ)», — подчеркнул постпред.

Дипломат считает, что позиция Макрона по Украине связана и с политической повесткой дня во Франции, включая потерю Парижем влияния в Африке, срыв сделки по атомным подлодкам с Австралией.

Гаврилов добавил, что Макрон «спровоцировал оживленную дискуссию в Европе о возможных последствиях курса на эскалацию конфликта».

Ранее Макрон заявил об отсутствии планов отправить сухопутные войска на Украину в ближайшем будущем. Он пояснил: говоря об отправке войск на Украину, имел в виду, что «ничто не исключено».

