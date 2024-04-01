Эрдоган пообещал исправить допущенные ошибки

Эрдоган: в ближайшие 4-5 лет руководство Турции исправит допущенные ошибки

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ближайшие 4-5 лет его партия и администрация будут исправлять допущенные ошибки. Об этом пишет ТАСС.

Как уточнил глава государства, результаты муниципальных выборов говорят о том, что власти совершили ряд промахов. «В эти 4-5 лет мы в большей степени сосредоточимся на насущных проблемах нашей страны, особенно на восстановлении пострадавших от землетрясения регионов, решении наших экономических проблем», — отметил политик.

Эрдоган пообещал, что сделает все возможное, чтобы проанализировать «послания, которые дала нация на выборах». Турецкий лидер добавил, что намерен повысить благосостояние, укрепить мир, безопасность.

Ранее Эрдоган заявил, что прошедшие в Турции выборы для его партии не являются концом.