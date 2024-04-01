Эрдоган прокомментировал итоги выборов в Турции

Эрдоган заявил, что прошедшие в Турции выборы для его партии не являются концом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что прошедшие выборы для его партии не являются концом, а станут поворотной точкой. Об этом пишет ТАСС.

Он прокомментировал итоги голосования в местные органы власти. Как уточнил Эрдоган, они прошли без серьезных инцидентов и в спокойной обстановке. «Выборы стали проявлением демократии. Они стали не концом, а началом поворотного для нас этапа», — подчеркнул глава государства.

Он добавил, правящая партия не достигла желаемых результатов на муниципальных выборах. По результатам голосования, Оппозиционная Народно-республиканская партия Турции впервые за 20 лет обходит правящую Партию справедливости и развития после подсчета почти 90 процентов голосов.

Ранее Эрдоган поздравил российского коллегу Владимира Путина с убедительной победой на выборах.