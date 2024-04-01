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14:23, 1 апреля 2024Бывший СССР

На Украине назвали завышенные ожидания проблемой для вступления в ЕС

Елисеев: завышенные ожидания Киева являются причиной переноса переговоров по ЕС

Фото: Thomas Peter / Reuters

Причиной переноса сроков фактического начала переговоров по вступлению Украины в Евросоюз являются завышенные ожидания самой Украины, считает чрезвычайный и полномочный посол, бывший заместитель Администрации президента страны Константин Елисеев. Об этом он написал в своем материале для издания «Зеркало недели».

Он отметил, что из Киева постоянно звучали сигналы об успехе и продвижении к сближению с ЕС. «Работу над добросовестным выполнением условий ЕС украинская власть подменяла публичными популистскими заявлениями о прогнозных сроках завершения переговоров и вступлении в Союз, которое вот-вот произойдет», — отметил Елисеев.

Заявления властей о том, что Украина «будет готова к членству в ЕС через два года» он назвал необоснованными.

Как ранее сообщало издание Politico, ЕС «тайно работает» над вступлением Украины в Евросоюз — огласки не допускают из-за предстоящих европейских выборов и протестов фермеров. Кроме того, в Европе опасаются открытого обсуждения евроинтеграции Молдавии и ряда Балканских стран.

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      Алевтина Запольская
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