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21:33, 1 апреля 2024Мир

На Западе рассказали о панике Киева из-за российских гиперзвуковых ракет

Меркурис: удар «Циркона» по стратегическим объектам Украины напугал Киев

Фото: MOD Russia / Globallookpress

Военный эксперт из Великобритании Александр Меркурис заявил о панике Киева после ударов российских гиперзвуковых ракет «Циркон» по стратегическим объектам Украины. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала Duran.

«Атака "Цирконами" напугала украинцев. Это гиперзвуковая ракета, летящая на очень большое расстояние. Она долетела до Киева всего за шесть минут. Это показывает, насколько она быстрая», — высказался Меркурис.

Он объяснил, что благодаря наличию особого экрана радиоэлектронным приборам трудно засечь российские ракеты. Спикер указал, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) получили предупреждение об атаке всего за несколько секунд до удара.

Ранее Меркурис рассказал, что Вооруженные силы (ВС) России нанесли самый мощный за все время специальной военной операции (СВО) авиационный удар по ВСУ. Он добавил, что армия РФ располагает крупными ракетными арсеналами.

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      Маргарита Пименова
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