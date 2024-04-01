Найден способ сделать секс в привычной позе ярче и приятнее

Секс в миссионерской позиции приятный и неутомительный, но временами скучный, считает сертифицированный психотерапевт по вопросам секса и отношений Джиджи Энгл. Способ разнообразить привычную позу она назвала изданию Men's Health.

Энгл посоветовала желающим разнообразить секс попробовать позу «ракушки». По ее словам, эта позиция — вариация миссионерской позы, но в отличие от нее, позволяет добиться более глубокого проникновения. «Она называется "ракушка", потому что принимающий партнер складывает тело пополам, как ракушку», — объяснила сексолог.

Специалистка уточнила, что женщине нужно лечь на спину, поднять ноги и подтянуть их груди — в идеале лодыжки должны оказаться на одном уровне с ушами. Далее мужчина располагается сверху, руки опускает рядом с партнершей и опирается на них. «Это очень хорошая поза для ленивого секса. Понадобится определенная гибкость, но в основном нужно просто лежать и наслаждаться», — отметила Энгл.

Секс-терапевт предупредила, что «ракушку» не стоит пробовать тем, у кого есть проблемы со спиной, так как долго удерживать такое положение тела может быть сложно и даже болезненно.

Ранее сертифицированный специалист по сексу и отношениям Джорджия Грейс посоветовала освоить метод Кивина, чтобы доставить женщине умопомрачительное удовольствие. Она пояснила, что эта техника является вариацией оральных ласк.