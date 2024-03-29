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05:00, 29 марта 2024Забота о себе

Назван способ доставить женщине умопомрачительное удовольствие

Фото: Unsplash

Сертифицированный практикующий специалист по сексу и отношениям Джорджия Грейс посоветовала попробовать метод Кивина, чтобы доставить женщине умопомрачительное удовольствие в постели. Технику его выполнения она раскрыла изданию Fashion Journal.

Грейс объяснила, что метод Кивина — это вариация орального секса, во время которого мужчина принимает положение перпендикулярно телу партнерши и ласкает языком ее половые органы. Чтобы облегчить к ним доступ, специалистка посоветовала женщине прижать к груди колени одной или обеих ног. «Движения языком нужно совершать в горизонтальном, а не вертикальном направлении. Внимание сосредоточено на клиторе, но также могут быть задействованы половые губы и другие области гениталий», — объяснила эксперт.

Чтобы усилить эффект, Грейс предложила добавить к оральным ласкам стимуляцию пальцами или секс-игрушками. Еще одним преимуществом этого способа специалистка назвала комфорт для обоих партнеров. По ее словам, в таком положении у мужчины не затекает шея и не перенапрягается спина, что дает ему возможность растянуть процесс.

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      Алиса Дмитриева
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