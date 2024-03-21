Людей с грыжей призвали отказаться от некоторых поз в постели

Физиотерапевт федеральной сети клиник TEMED Роман Бутов рассказал о позах в сексе, которые стоит исключить людям с межпозвонковой грыжей, чтобы избежать обострения заболевания. Их он перечислил «Ленте.ру».

Женщин с межпозвоночной грыжей Бутов призвал не заниматься сексом в положении, когда мужчина находится сверху, в частности в миссионерской позе. Вес мужчины в совокупности с ритмичными движениями дает дополнительную нагрузку на позвоночник, что может спровоцировать обострение заболевания, объяснил врач.

В этом случае вместо миссионерской позы он рекомендовал женщинам выбирать такие позы, которые обеспечивают оптимальное положение позвоночника и защиту для поясничного отдела. Например, когда женщина находится сверху или лежит на боку.

Не подходит миссионерская поза и мужчинам с проблемами со спиной, так как в ней активно задействуются бедра и поясничный отдел, добавил физиотерапевт. Также мужчинам с межпозвонковой грыжей следует воздержаться от секс-поз, в которых им приходится удерживать партнершу на весу.

Неправильное распределение массы тела в таких позициях приводит к дополнительной нагрузке на позвоночник, что может стать причиной травм. Хорошей альтернативой могут стать позиции на стуле или в кресле, когда мужчина сидит на устойчивой поверхности. Кстати, для снятия нагрузки с поясницы под нее можно подложить небольшую подушку Роман Бутов физиотерапевт

В заключение Бутов обратил внимание россиян на то, что в острой фазе заболевания болевой синдром так силен, что мысли о сексе не возникают. Однако в период ремиссии межпозвонковой грыжи отказываться от интимной близости не стоит.

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