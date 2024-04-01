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13:33, 1 апреля 2024Забота о себе

Назван предмет в ванной комнате с самым большим скоплением бактерий

Фото: Filios Sazeides / Unsplash

Коврики для ванной комнаты — самый антисанитарный предмет в помещении, считает эксперт по интерьерам Уоррен Кинлох. Его цитирует издание Metro.

Кинлох сослался на результаты опроса, показавшего, что люди стирают коврики для ванной раз или два в год. Из-за этого, по его словам, коврик может стать предметом с самым большим скоплением бактерий в ванной, в его волокнах может вырасти плесень. «Советую мыть тканевые коврики раз или два в неделю, чтобы максимально эффективно избавляться от бактерий. Во время мытья можно использовать раствор уксуса, чтобы надежно отчистить коврик», — заявил он.

Эксперт рекомендовал регулярно мыть пространство под ковриком. Деревянные коврики-подставки, отметил специалист, также могут накапливать лишнюю влагу, приводящую к плесени, поэтому их нужно протирать как можно чаще.

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      Александра Лисица
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