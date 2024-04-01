Названа возможная причина взрыва в российском кафе «Чайхана»

Взрыв в воронежском кафе «Чайхана» могли организовать из-за разборок конкурентов

Взрыв в воронежском кафе «Чайхана» могли организовать из-за разборок конкурентов. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, около трех часов ночи неизвестный подошел к зданию кафе на улице Ленина и кинул в него боеприпас, который разбил стекло и взорвался внутри заведения. В результате серьезно пострадала мебель и другой интерьер заведения.

Ранее сообщалось, что неизвестный мог кинуть гранату. Однако источник «Ленты.ру» отметил, что пока специалисты не сделали окончательного вывода о том, что именно бросили в «Чайхану».