Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:49, 1 апреля 2024Силовые структуры

Названа возможная причина взрыва в российском кафе «Чайхана»

Взрыв в воронежском кафе «Чайхана» могли организовать из-за разборок конкурентов

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Взрыв в воронежском кафе «Чайхана» могли организовать из-за разборок конкурентов. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, около трех часов ночи неизвестный подошел к зданию кафе на улице Ленина и кинул в него боеприпас, который разбил стекло и взорвался внутри заведения. В результате серьезно пострадала мебель и другой интерьер заведения.

Ранее сообщалось, что неизвестный мог кинуть гранату. Однако источник «Ленты.ру» отметил, что пока специалисты не сделали окончательного вывода о том, что именно бросили в «Чайхану».

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      «Удары, каких еще не было». В Британии рассказали о самом мощном ударе Российской армии по ВСУ за все время спецоперации

      В Минэнергетики Украины сообщили о взрывах на подстанции в Запорожской области

      Звезда «Дома-2» сравнила внешность на фото до и после похудения

      МИД Германии заявил об усилении Россией дезинформации в Европе

      Песков заявил об отсутствии информации по поступившим из Ирана данным о теракте

      Страна НАТО открыто признала присутствие сил альянса на Украине

      Песков заявил о докладах Путину по ситуации на руднике «Пионер»

      Песков прокомментировал сообщения о планах создать ведомство по делам мигрантов

      Золото рекордно подорожало

      Популярная российская авиакомпания запустила масштабную распродажу билетов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше