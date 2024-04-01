Полиция объявила в розыск белый автомобиль после взрыва в российском кафе

В Воронеже полиция разыскивает белый автомобиль после взрыва в «Чайхане»

Сотрудники полиции после взрыва в воронежском кафе «Чайхана» объявили в розыск белый легковой автомобиль. Об этом сообщает Baza.

По версии следователей, водитель этой машины за полчаса до взрыва высадил рядом с кафе злоумышленников. Предварительно, мужчина мог не знать об их планах устроить взрыв.

Взрыв в кафе «Чайхана» на улице Ленина в Воронеже произошел около трех часов ночи 1 апреля. Установлено, что неизвестные разбили стекло кафе и бросили внутрь взрывное устройство. В этот момент в здании никого не было, поэтому пострадавших нет.

По предварительным данным, причиной взрыва могли стать разборки конкурентов.

