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Полиция объявила в розыск белый автомобиль после взрыва в российском кафе
В Воронеже полиция разыскивает белый автомобиль после взрыва в «Чайхане»СюжетВзрыв в Воронеже
Начало событий в новости Названа возможная причина взрыва в российском кафе «Чайхана»
Сотрудники полиции после взрыва в воронежском кафе «Чайхана» объявили в розыск белый легковой автомобиль. Об этом сообщает Baza.
По версии следователей, водитель этой машины за полчаса до взрыва высадил рядом с кафе злоумышленников. Предварительно, мужчина мог не знать об их планах устроить взрыв.
Взрыв в кафе «Чайхана» на улице Ленина в Воронеже произошел около трех часов ночи 1 апреля. Установлено, что неизвестные разбили стекло кафе и бросили внутрь взрывное устройство. В этот момент в здании никого не было, поэтому пострадавших нет.
По предварительным данным, причиной взрыва могли стать разборки конкурентов.