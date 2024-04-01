Песков заявил о докладах Путину по ситуации на руднике «Пионер»

Песков: Путину докладывают о ситуации на руднике «Пионер» в Амурской области

У президента России Владимира Путина есть вся информация по ситуации на руднике «Пионер» в Амурской области. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит «Интерфакс».

«Конечно, президенту докладывают о всех выходах, о результатах проведенной работы и о причинах, по которым была остановлена операция», — ответил он на вопрос журналистов.

По словам представителя Кремля, на месте ЧП были приняты все меры, которые можно было предпринять в связи с ситуацией. Для решения чрезвычайной ситуации президент дал поручения по обеспечению необходимого уровня мобилизации.

Обрушение породы на руднике «Пионер» в Амурской области произошло вечером 18 марта. По факту возбудили уголовное дело по статье 293 УК («Халатность»). Под завалами остались 13 человек. 1 апреля спасательная операция была прекращена. В администрации «Пионера» уточнили, что операцию по спасению пришлось прекратить из-за риска повторного обвала.