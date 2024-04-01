Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:48, 1 апреля 2024Бывший СССР

Рогов заявил о страхе Киева перед альтернативой Крымскому мосту

Рогов: Киев боится появления железной дороги в Крым через новые регионы России
Владимир Рогов

Владимир Рогов. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Киев боится появления железной дороги в Крым через новые российские регионы, так как она станет альтернативой пути через Крымский мост. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

По его словам, новая железная дорога сделает снабжение новых регионов и Крыма более эффективным, а также позволит «разгрузить и подстраховать» Крымский мост.

«Теперь будет две железнодорожные ветки, который свяжут большую Россию с Крымом: одна сухопутная, вторая через Крымский мост. И эта альтернатива страшит украинских нацистов», — рассказал Рогов.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      Россия может применить новейшее оружие для прорыва обороны ВСУ. Что о нем известно?

      Анонсировано важное нововведение в Петербурге

      Россия сократит поставки дизельного топлива за рубеж

      Стало известно о ракетном ударе по аэропорту ВСУ в Кривом Роге

      Доставленный в суд десятый фигурант дела о теракте в «Крокусе» попал на видео

      Рогов заявил о страхе Киева перед альтернативой Крымскому мосту

      Названы самые комфортные города России

      Прокурор запросил 8,5 года Верзилову за фейки о Российской армии

      Россиянкам назвали самые модные платья на 2024 год

      В Белгороде второй раз за день объявили ракетную опасность

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше