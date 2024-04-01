Рогов заявил о страхе Киева перед альтернативой Крымскому мосту
Рогов: Киев боится появления железной дороги в Крым через новые регионы России
Киев боится появления железной дороги в Крым через новые российские регионы, так как она станет альтернативой пути через Крымский мост. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.
По его словам, новая железная дорога сделает снабжение новых регионов и Крыма более эффективным, а также позволит «разгрузить и подстраховать» Крымский мост.
«Теперь будет две железнодорожные ветки, который свяжут большую Россию с Крымом: одна сухопутная, вторая через Крымский мост. И эта альтернатива страшит украинских нацистов», — рассказал Рогов.