Рогов заявил о страхе Киева перед альтернативой Крымскому мосту

Рогов: Киев боится появления железной дороги в Крым через новые регионы России

Киев боится появления железной дороги в Крым через новые российские регионы, так как она станет альтернативой пути через Крымский мост. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

По его словам, новая железная дорога сделает снабжение новых регионов и Крыма более эффективным, а также позволит «разгрузить и подстраховать» Крымский мост.

«Теперь будет две железнодорожные ветки, который свяжут большую Россию с Крымом: одна сухопутная, вторая через Крымский мост. И эта альтернатива страшит украинских нацистов», — рассказал Рогов.

