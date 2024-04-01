Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
11:39, 1 апреля 2024Забота о себе

Россиян призвали чаще есть грейпфруты и брокколи

Онколог Хамис Магомедова посоветовала есть грейпфруты для профилактики рака

Фото: Louis Hansel / Unsplash

Снизить риск развития онкологических заболеваний можно, если регулярно есть цитрусовые, бобовые и некоторые другие продукты, рассказала онколог Хамис Магомедова. Их она перечислила в комментарии «Ленте.ру».

Врач призвала россиян включить в рацион цитрусовые, в частности грейпфруты, поскольку они помогают снизить риск развития рака. «В грейпфрутах содержатся монотерпены — вещества, помогающие очистить организм от канцерогенных соединений. В апельсинах и лимонах также присутствует лимонен — углеводород, стимулирующий работу лимфоцитов, что позволяет бороться с опухолевыми клетками», — объяснила она.

Также собеседница «Ленты.ру» посоветовала чаще есть необработанные овощи. Они — низкокалорийный источник большого количества клетчатки. За счет этого, по словам врача, они помогают поддерживать здоровый вес и избежать ожирения, а это важная мера профилактики рака и других заболеваний. Больше всего клетчатки содержится в брюссельской капусте, брокколи, моркови, добавила она.

Кроме того, клетчаткой богаты многие ягоды и фрукты: малина, ежевика, бананы, яблоки, груши

Хамис Магомедоваонколог

Еще одной важной для профилактики рака продуктов Магомедова назвала цельнозерновые продукты. Они богаты антиоксидантами, клетчаткой, белками, витаминами, снижающими вероятность появления злокачественных опухолей кишечника и простаты. Врач рекомендовала добавить в рацион цельнозерновой хлеб, коричневый рис, гречку, амарант, киноа.

Помимо этого, по словам онколога, в рационе должны присутствовать источники белка растительного происхождения: бобовые продукты, включая фасоль, горох, сыр тофу, сухофрукты, фундук, миндаль, фисташки, кешью, а также богатые Омега-3 жирными кислотами скумбрия, лосось, льняные семена, морские водоросли, грецкие орехи.

Материалы по теме:
В России рак груди ежегодно убивает тысячи женщин. Как избежать развития смертельной болезни — рассказывает онколог
В России рак груди ежегодно убивает тысячи женщин.Как избежать развития смертельной болезни — рассказывает онколог
17 января 2023
Незримые убийцы Ученые нашли причину появления рака. Можно ли от него защититься?
Незримые убийцыУченые нашли причину появления рака. Можно ли от него защититься?
22 ноября 2019
Чуда не произошло Больных раком убеждают пить отбеливатель и лечиться содой. Как псевдоврачи убивают людей
Чуда не произошлоБольных раком убеждают пить отбеливатель и лечиться содой. Как псевдоврачи убивают людей
18 августа 2019

Ранее Хамис Магомедова предупредила, что на ранних этапах рак зачастую развивается бессимптомно. Она подчеркнула, что даже если у человека ничего не болит, это не гарантирует отсутствие онкологического заболевания.

Что думаешь? Оцени!
      Вера Владзиевская
      Обсудить
      Последние новости

      Россия отследила место сборки украинской «Бабы-Яги». Где создавали и использовали эти дроны до попадания на фронт?

      Политолог рассказал о попытке Армении шантажировать Россию

      Россиян призвали чаще есть грейпфруты и брокколи

      Стало известно о заказе ВСУ на муляжи ЗРК Patriot

      Вучич ответил на нарушение воздушного пространства Сербии неопознанным объектом

      Япония передала Украине средства на медицину и жилье

      Четырехлетний мальчик насмотрелся кино и воткнул ножницы в голову сестры

      В Совфеде заявили о загнавшем себя в капкан из-за одного решения Зеленском

      Россияне создали игорный бизнес и получили с него почти 400 миллионов рублей

      Стала известна предварительная причина взрыва в российском кафе «Чайхана»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше