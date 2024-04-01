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19:01, 1 апреля 2024Путешествия

Российские туристы массово устремились в Южную Корею

РСТ: турпоток из России в Южную Корею в 2023 году вырос более чем в 2,5 раза

Фото: Unsplash

Турпоток из России в Южную Корею в 2023 году вырос более чем в 2,5 раза по сравнению с 2022-м. О том, что соотечественники массово устремились в эту страну Азии, рассказали в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

По словам директора московского представительства Национальной организации туризма Кореи Ли Кенмина, в 2023 году Южная Корея приняла 158,8 тысячи россиян. Это на 165 процентов превышает показатели 2022 года.

Ли Кенмин отметил, что по итогам первого квартала 2024 года отмечается рост объемов турпотока из России на 15-20 процентов по сравнению с аналогичными показателями 2023-го.

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Такой интерес к стране собеседник агентства связал с увлечением туристами Hallyu — корейской волны, связанной с популяризацией во всем мире национальной культуры. Ли Кенмин добавил, что путешественники также часто приезжают в Южную Корею с медицинскими целями.

Ранее американский телеканал CNN сообщил, что за 2023 год политическое убежище в Южной Корее попросили 5,8 тысячи россиян. По данным издания, их количество выросло в пять раз.

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      Марина Черняк
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