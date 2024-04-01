Шойгу вручил медали отличившимся в зоне СВО российским военным

Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» отличившимся в зоне СВО российским военным

Министр обороны Сергей Шойгу вручил медали российским военнослужащим, которые отличились в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Глава Минобороны вручил военнослужащим, которые проявили мужество и героизм в зоне боевых действий, медали «Золотая Звезда». Шойгу поблагодарил военных за образцовое выполнение боевых задач.

«Я от души поздравляю вас с этими высокими наградами, с этими званиями Героя России. Здоровья вам и удачи нам всем, и конечно победы!» — приводятся слова Шойгу.

Ранее Шойгу вручил медаль «Золотая Звезда» генерал-полковнику Андрею Мордвичеву, который командовал взятием Авдеевки. Министр поздравил Мордвичева и поблагодарил за образцовое выполнение задач.