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07:06, 1 апреля 2024Россия

Стала известна сумма выручки России с продажи газа за рубли

Россия с начала продажи газа за рубли заработала 2,3 триллиона рублей

Фото: Pixabay

Стала известна сумма выручки России с продажи газа за рубли. За почти два года с начала действия указа президента РФ Владимира Путина о продаже недружественным странам природного газа за рубли, государство заработало за счет поставок в европейские страны как минимум 2,3 триллиона рублей, пишет РИА Новости.

С апреля 2022 года по январь этого года Россия получила от Евросоюза 31 миллиард евро за поставки трубопроводного газа, или 2,2 триллиона рублей. Еще примерно на 920 миллионов евро, или на 66 миллиардов рублей, было продано газа другим недружественным странам в Европе.

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Среди покупателей трубопроводного газа: Венгрия (769 миллиардов рублей), Италия (655 миллиардов), Греция (328 миллиардов) и Словакия (310 миллиардов рублей). Однако такие крупные импортеры, как Германия и Австрия, статистику по торговле газом не раскрывают.

Ранее стало известно о том, что среднесуточный объем прокачки газа по газопроводу «Турецкий поток» в сторону стран Евросоюза находится на максимальном для этого месяца уровне 46,2 миллиона кубометров.

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      Марина Совина
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