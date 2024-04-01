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11:58, 1 апреля 2024Мир

В Германии выступили против введения всеобщего воинского призыва

Глава Минфина ФРГ выступил против введения всеобщего воинского призыва в стране

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер выступил против введения в стране всеобщего воинского призыва, называя эту меру излишней и пагубной из-за высоких экономических издержек. Об этом министр заявил в интервью агентству DPA.

«Экономические затраты на всеобщий воинский призыв были бы слишком высоки ввиду нехватки рабочей силы в условиях стареющего населения. Меня также не убеждает идея медицинского освидетельствования всех потенциальных резервистов, которые потом вообще не призываются», — подкрепил свое мнение Линднер, призвав вместо этого усилить бундесвер за счет добровольцев, которые могли бы получить военную специальность параллельно с гражданской профессиональной деятельностью.

Ранее уполномоченная Бундестага по обороне Ева Хегль заявила, что Германии не хватает всех видов вооружений, и ситуация усугубляется из-за поставок вооружений Украине. «К сожалению, я вынуждена констатировать, что у бундесвера все еще слишком мало всего. Не хватает боеприпасов, запасных частей и радиооборудования. Не хватает танков, кораблей и самолетов», — рассказала политик. При этом она указала на проблему нехватки личного состава и его старения в вооруженных силах.

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      Виктория Кондратьева
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