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12:30, 1 апреля 2024Бывший СССР

В МИД заявили об истерике главы СБУ из-за требований России по антитеррору

Посол Мирошник: глава СБУ Малюк забился в истерике из-за требований России
Василий Малюк

Василий Малюк. Фото: Ukrainian Presidential Press Office / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Агрессивная речь главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), напоминающая истерику, демонстрирует, что в Киеве всерьез восприняли требования Москвы в сфере антитеррора. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, передает ТАСС.

«[Малюк] забился в истерике. Он понимает последствия того, как этот механизм должен работать. Пошел отсчет времени. Да, времени достаточно много, но отсчет пошел. (...) есть все основания считать и Малюка, и целый перечень других персонажей, которые возглавляют ряд украинских структур, террористами», — передаются в публикации слова дипломата.

Он добавил, что требования Москвы не означают перехода к переговорам, поскольку фронт и борьба с терроризмом — это две разные сферы.

Ранее МИД России опубликовал ноту с требованием к Киеву арестовать и выдать лиц, причастных к терактам, совершенным на территории страны. Как сообщается в документы, следы этих преступлений ведут на Украину.

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      Глеб Палехов
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