В Минобороны рассказали о подвиге рядового при штурме позиций ВСУ

МО: рядовой Загиров уничтожил в одиночку отряд ВСУ численностью до 10 человек

В Министерстве обороны рассказали о подвиге рядового Эдуарда Загирова, уничтожившего в одиночку отряд ВСУ численностью до 10 человек. Об этом сообщает ТАСС.

«Под непрерывным минометным и артиллерийским огнем, проявляя мужество и отвагу, рядовой Загиров, используя рельеф местности, вел огонь по позициям противника, чем сковал их действия и обеспечил беспрепятственный проход штурмовых групп на позиции и захват опорного пункта украинских боевиков», — сообщили в Минобороны.

Где происходили указанные события, в оборонном ведомстве не уточнили.