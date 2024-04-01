В российском городе взорвалась «Чайхона»

Shot: в Воронеже произошел взрыв в кафе «Чайхона»

В Воронеже произошел взрыв в кафе «Чайхона», расположенном на улице Ленина. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По сведениям издания, в заведении в российском городе после инцидента оказались выбиты стекла. К месту происшествия направились представители экстренных служб.

Информация о пострадавших уточняется, выяснил Shot. Других подробностей издание не привело.

До этого сообщалось о взрыве на турбазе «Водолей» в Апшеронском районе Краснодарского края.

Площадь возгорания составила 500 квадратных метров. В результате пострадал один постоялец — его госпитализировали со сломанной ногой.