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10:29, 1 апреля 2024Россия

В российском городе взорвалась «Чайхона»

Shot: в Воронеже произошел взрыв в кафе «Чайхона»
СюжетВзрыв в Воронеже

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Globallookpress.com

В Воронеже произошел взрыв в кафе «Чайхона», расположенном на улице Ленина. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По сведениям издания, в заведении в российском городе после инцидента оказались выбиты стекла. К месту происшествия направились представители экстренных служб.

Информация о пострадавших уточняется, выяснил Shot. Других подробностей издание не привело.

До этого сообщалось о взрыве на турбазе «Водолей» в Апшеронском районе Краснодарского края.

Площадь возгорания составила 500 квадратных метров. В результате пострадал один постоялец — его госпитализировали со сломанной ногой.

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      Анна Щербакова
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