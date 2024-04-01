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12:40, 1 апреля 2024Интернет и СМИ

В сети распространилось сообщение о взрывающихся купюрах в российском городе

В сети распространился фейк о взрывающихся купюрах на улицах Уфы

Фото: Jonas Leupe / Unsplash

В сети распространилась информация о том, что на улицах Уфы разбросаны взрывающиеся купюры, а все городские службы переведены в минутную готовность. «В камуфляжной одежде по городу и в машинах не передвигаться. Игрушки, похожие на оружие, пневматику и подобное, не возить с собой», — написано на бумаге. Также указывается, что с 28 марта в России все вызовы и сообщения, в том числе в WhatsApp, будут записаны.

Автор этого сообщения во «ВКонтакте» написал, что его родственница, которая работает в уфимском МУП или ЖЭУ, прислала «реальную бумажку».

Пользователи соцсети в комментариях не поверили в реальность такого документа. «Каждый раз одно и то же. У всех работает родственница и она совершенно случайно по секрету отправила вам, чтобы вы разводили панику», — написал один из них. Кроме того, власти Уфы не сообщали о каких-либо изменениях в работе городских служб.

Сообщения о взрывающихся купюрах ранее распространялись и в других регионах, например, в Крыму. Авторы этого фейка говорили, что такие банкноты скрывают устройство «Лепесток». Советник главы республики Олег Крючков опроверг эту информацию.

Информация о том, что звонки и сообщения россиян будут отслеживаться, распространялась в феврале 2022 года, когда президент Владимир Путин объявил о начале спецоперации. Однако тогда ее опровергли. Данные о голосовых звонках хранятся и могут быть использованы силовыми ведомствами только по решению суда, а мессенджер WhatsApp не входит в реестр «распространителей информации» и не обязан хранить переписку и голосовые записи.

Также, судя по всему, фамилии авторов документа, написанные под текстом, — вымышленные. Такие люди не работают в администрации Уфы.

Информация о том, что городские службы Уфы переведены в минутную готовность и все вызовы и сообщения будут записаны, не распространилась в СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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      Варвара Кошечкина
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