На Украине рассказали о способных сносить жилые многоэтажки российских бомбах

Спикер Воздушных сил ВСУ Евлаш: у РФ есть способные сносить многоэтажки бомбы

Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Илья Евлаш рассказал о наличии у российских войск бомб, которые весят 1500 килограмм и могут полностью уничтожать жилые многоэтажные здания. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

«Основной задачей Сил обороны, по его словам, является борьба с носителями таких бомб — истребителями Су-34 и Су-35», — говорится в публикации. Кроме того, как утверждает Евлаш, ВСУ тяжело поражать российские самолеты, поскольку у них нет необходимого количества современных западных систем противовоздушной обороны (ПВО). Он добавил, что Россия применяет подобные бомбы с целью истощить ПВО Украины.

Ранее обозреватели журнала Forbes сообщили, что российские планирующие корректируемые авиабомбы (КАБ) крайне эффективно уничтожают оборону ВСУ, а силы ПВО не в состоянии предотвратить их применение, как и уничтожение линий обороны украинских войск.