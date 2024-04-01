Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:30, 2 апреля 2024Бывший СССР

На Украине рассказали о способных сносить жилые многоэтажки российских бомбах

Спикер Воздушных сил ВСУ Евлаш: у РФ есть способные сносить многоэтажки бомбы

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress

Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Илья Евлаш рассказал о наличии у российских войск бомб, которые весят 1500 килограмм и могут полностью уничтожать жилые многоэтажные здания. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

«Основной задачей Сил обороны, по его словам, является борьба с носителями таких бомб — истребителями Су-34 и Су-35», — говорится в публикации. Кроме того, как утверждает Евлаш, ВСУ тяжело поражать российские самолеты, поскольку у них нет необходимого количества современных западных систем противовоздушной обороны (ПВО). Он добавил, что Россия применяет подобные бомбы с целью истощить ПВО Украины.

Ранее обозреватели журнала Forbes сообщили, что российские планирующие корректируемые авиабомбы (КАБ) крайне эффективно уничтожают оборону ВСУ, а силы ПВО не в состоянии предотвратить их применение, как и уничтожение линий обороны украинских войск.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      Подполье заявило о нашествии «азовцев» в Харьков

      Анонсировано важное нововведение в Петербурге

      Популярная 58-летняя актриса показала фигуру в бикини и восхитила фанатов

      Патрушев назвал цель антироссийской политики США

      Советник Зеленского назвал причину назначения Залужного и Данилова послами

      В Совбезе прокомментировали заявления о готовности НАТО к конфликту с Россией

      Патрушев рассказал о подготовке диверсантов НАТО для операций против России

      Мужчина уговорил жену на секс втроем и удивился ее выбору партнера

      На Украине рассказали о способных сносить жилые многоэтажки российских бомбах

      Названы самые подорожавшие и самые подешевевшие футболисты мира

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше