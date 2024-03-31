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14:23, 31 марта 2024Наука и техника

На Западе оценили разрушительность российских бомб для обороны ВСУ

Forbes: российские планирующие корректируемые бомбы КАБ уничтожают оборону ВСУ

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Российские планирующие корректируемые авиабомбы (КАБ) уничтожают оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) с пугающей эффективностью, силы противовоздушной обороны ВСУ не могут предотвратить их применение, как и уничтожение линий обороны украинской армии. Об этом заявили обозреватели журнала Forbes.

«Планирующие бомбы КАБ — это "чудо-оружие" русских, против которого у украинцев практически нет контрмер», — говорится в публикации. Обозреватели напомнили, что российская авиация «сбрасывала по 125 КАБ в сутки» в течение нескольких дней, и это позволило уничтожить линию обороны ВСУ в Авдеевке, которая недавно была освобождена Вооруженными силами России.

Ранее представитель Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) Илья Евлаш заявил, что Россия активно наращивает использование управляемых бомб против украинских войск в Донбассе. «Они не жалеют их даже на позиции минометного или танкового расчета. То есть то, что им конкретно мешает, они могут туда сбросить КАБ», — заявил спикер Восточной группировки ВСУ.

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      Виктория Кондратьева
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