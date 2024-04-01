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20:33, 1 апреля 2024Экономика

Владельцев комнатных растений призвали втыкать спички в горшки

Агроном Коврижных: спички в горшке защитят растение от вредителей

Фото: vadim kaipov / Unsplash

Владельцам комнатных растений рекомендуется использовать спички для удобрения почвы и охраны растений от вредителей. Таким советом в разговоре с изданием «БелНовости» поделилась агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных.

Коврижных посоветовала воткнуть кончиками вниз в почву одного цветочного горшка 5−6 спичечных палочек. Агроном напомнила, что в составе спичек есть фтор, сера и фосфор. Они помогут защитить растения от мух и мошек. Использование спичек является эффективной альтернативой химическим средствам, которые могут навредить корням. Находящиеся в спичках вещества также служат удобрением для почвы. Они обогащают ее и способствуют здоровому росту растения.

Агроном посоветовала менять спички раз в неделю. Если их использование не дает эффекта, применение спичек лучше прекратить.

Ранее биолог и научный сотрудник Волгоградского государственного университета Николай Онистратенко развеял миф о пользе спирта для стимуляции роста комнатных растений. Спиртные напитки являются для них ядом, указал он.

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      Мария Черкасова
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