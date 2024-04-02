50-летняя звезда «Беверли-Хиллз 90210» снялась голой и показала фото поклонникам

Американская актриса Тори Спеллинг показала фанатам откровенное фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

50-летняя артистка, прославившаяся благодаря роли Донны Мартин в телесериале «Беверли-Хиллз, 90210», предстала перед камерой обнаженной. Она позировала, сидя на полу с согнутыми и скрещенными ногами. При этом распущенные волосы прикрывали ее голую грудь. В то же время звезда сделала макияж в коричневых тонах, подчеркнув губы карандашом и нанеся тени на верхние и нижние веки.

Кадр Спеллинг приурочила к дебютному выпуску своего нового подкаста Mispelling, где рассказала о решении подать на развод с мужем — актером Дином Макдермоттом.

В марте американская поп-исполнительница Бритни Спирс снялась без одежды во время отпуска.