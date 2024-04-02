Агента СБУ осудят за покушение на должностных лиц ВГА Запорожской области

В Симферополе будут судить пособника СБУ за покушение на должностных лиц ВГА

В Симферополе суд рассмотрит дело пособника украинских спецслужб, обвиняемого в покушении на должностных лиц военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

По данным ведомства, фигуранта по заданию куратора Службы безопасности Украины (СБУ) организовал покушении на троих должностных лиц. Ему пообещали за это десять тысяч долларов США. Россиянин установил маршрут передвижения своих целей, купил взрывчатое вещество и изготовил взрывное устройство. Он установил его под газовый баллон автомобиля и 19 июня 2023 года привел дистанционно в действие во время движения по Евпаторийскому шоссе. Трое сотрудников ВГА получили тяжкие телесные повреждения, но врачам удалось их спасти.

Агент СБУ обвиняется в покушении на граждан в связи с осуществлением ими служебной деятельности и выполнением общественного долга, которое совершено общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору по найму и незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств. Он признал вину и оказывал содействие следствию.

Ранее ФСБ пресекла канал ввоза взрывчатки в церковной утвари и православных иконах с Украины.