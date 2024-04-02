Анна Asti возобновит концертную деятельность после «голой вечеринки» и теракта

Анна Asti анонсировала тур по России после вечеринки Ивлеевой и теракта в Москве

Анна Asti (настоящее имя — Анна Дзюба) возобновит концертную деятельность после скандала, связанного с ее участием в «голой вечеринке» ведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой, а также теракта, произошедшего в «Крокус Сити Холле». Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«Друзья, получаю от вас многочисленные вопросы по поводу тура и концертов. Решила ответить вам здесь — мы едем в тур, и все концерты состоятся!» — написала исполнительница.

Артистка подчеркнула, что ее команда будет соблюдать все меры безопасности, а также добавила, что следить за порядком на площадках будут сотрудники Росгвардии, ОМОНа и полиции.

«Очень жду вас, чтобы вместе классно провести время, спеть любимые песни и зарядиться энергией друг от друга!» — отметила певица.

Ранее сообщалось, что Анна Asti перевела один миллион рублей в благотворительный фонд «Российский Красный Крест» (РКК), чтобы помочь семьям погибших и пострадавших во время теракта в «Крокус Сити Холле», произошедшем 22 марта.